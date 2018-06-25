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Oylarını kullandılar

TBMM'de Yozgat'ı temsil edecek olan milletvekilleri adayları ile Yozgat'ın il yöneticileri oylarını Yozgat'ta kullandı

Oylarını kullandılar

TBMM'de Yozgat'ı temsil edecek olan milletvekilleri adayları ile Yozgat'ın il yöneticileri oylarını Yozgat'ta kullandı

25 Haziran 2018 Pazartesi 09:26
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Oylarını kullandılar

Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Yozgat Milletvekili adayı Bekir Bozdağ oyunu Sorgun ilçesinde kullanmayı tercih etti.  Yeniden Milletvekili seçilen Yusuf Başer ile birlikte MHP'den seçilen Ethem Sedef ve CHP'den Ali Keven oylarını Yozgat merkezde kullandı. Sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar oynalırın kullanan adaylarla birlikte il yöneticileri de oynalırın kullandı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da oyunu il merkezinde kullanan isimler oldu.   CHP'den yaklaşık 16 yıl sonra milletvekili seçilen Ali Keven, oyunu eşi, kızı, damadı ve torunu ile birlikte kullandı. Adaylar ve il yöneticilerinin oy kulandığı sandıklarda adaylara ilgi ve saygı vardı. Seçmenler oy verdiği adaylarla birlikte oy vermediği adaylara da sevgiyle karşılık verip, tokalaştılar, ayak üzeri sohbet ettiler. Seçimler hoşgörüyle tamamlandı, herkes sevindi...

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