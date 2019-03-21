OSB’ye ülkücü ziyaret

MHP adayı Erdemir ve Milletvekili Sedef, tüm işçileri ziyaret ederek sohbet etti, firma yetkililerinden üretim hakkında bilgi aldılar.

MHP, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yozgat’ı karış karış gezen MHP adayı Mehmet Erdemir, Yozgat halkının artık değişim gerçekleştireceğini ve emaneti yeniden üç hilale vereceğini dile getiriyor.

Halkı hanelerinde ziyaret eden Erdemir, bugüne kadar yaptıklarını anlatıp yeni dönemde yapabileceklerini sıralıyor.

MHP adayı Erdemir, “Dün olduğu gibi bugün de kimseye yapamayacaklarımızın vaadini vermiyoruz. Biz dün neleri nasıl yapmışsak, nasıl başarmışsak, dün nasıl herkesi kucaklamışsak bugün de aynısını yapacağız. Yozgat halkı ile Yozgat Belediyesi artık barışacak” şeklinde konuştu.

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Yozgat Belediyesi’ne üç hilalin dikileceğini, Yozgat’ın hak ettiği hizmetleri de Mehmet Erdemir, Ethem Sedef, Sadir Durmaz ve Devlet Bahçeli’nin Yozgat halkıyla buluşturacağını vurguladı.

Haber:Mustafa TEKER