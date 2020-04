Örnek bir dava adamıydı

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Alpaslan Türkeş’in vefatının 23’üncü yılında yayınladığı mesajndan Türkeş’in bir dava adamı olduğunu söyledi. Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’i kaybedeli 23 koca yıl geçtiğini hatırlatan Sedef, ‘’Gençliğimizin idolü örnek aldığımız büyük şahsiyet. ''Cesaret, Yüreklilik, Atılganlık olmayan hiç bir dava başarıya ulaşamaz'' sözlerini öğrendiğimizden bu yana şiar edindiğimiz sözünün izindeyiz. Başbuğ’umuz Alparslan Türkeş’in fikirlerinin ne denli kıymetli olduğunu bugünler de daha iyi anlıyoruz. O'nu yarı yolda bırakan, sırtından vuranlar oldu, bu gün de Liderimiz Devlet Bahçeli'ye olduğu gibi. Ama liderler hiç yılmadı, yıkılmadı. Merhum Liderimiz Başbuğ Alparslan Türkeş, seksen yıllık ömrü boyunca hayatını ülkesine, Türk milletinin bekasına ve devamlılığına adayan örnek bir dava adamıdır. Türk milliyetçiliği davası, rahmetli Başbuğumuzun önderliğinde büyük bir fedakarlıkla yükselmiş ve bugünlere gelmiştir. Çizdiği yolda kararlı istikrarlı ve doğru inançlı bir politika sergileyen liderimiz Alparslan Türkeş’in vefatı ülkemizi çok üzmüştür. Yıllar önce ortaya koyduğu ilkeleri ile günümüzde de ona ne kadar ihtiyaç duyulduğunun bir göstergesidir. İnancıyla, istikrarlı hayatıyla, dik duruşuyla, cesur tutumuyla elbette taraflı tarafsız herkesin gönlünde taht kurdu. Böylesine ülkesinin ve milletinin ruhuna işlemiş bir devlet adamını unutmak elbette kolay değildir. Evlatları her yıl 4 Nisan da onbinler olup Ankara Beştepede mezarı başında toplanır dualar ve tekbirlerle anlardı. Ne yazık ki bu yıl ülkemizde ve dünya genelinde yaşanan korona virüs salgını nedeniyle Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin talimatları doğrultusunda toplumsal mesafenin korunabilmesi ve bulaşıcı hastalıktan evlatlarını uzak tutabilmek için merhum Başbuğ’umuz Alparslan Türkeş’i Beştepede mezarı başında kalabalıklarla anamayacağız. Ama her birimiz oradaymış gibi dualarımız, tekbirlerimiz Fatihalarımız ulaşacak inşallah. Onun hatırasına her daim sahip çıkacağız, bizlere bıraktığı güzide eserlerini de ne pahasına olursa olsun, kurulan tuzaklar ne denli acımasız kurulursa kurulsun yaşatacağız ve geleceğe taşıyacağız. Merhum Başbuğ’umuzu vefatının 23. yılında rahmet ve hürmetle anıyoruz. Yolu yolumuz, davası davamızdır’’ dedi.