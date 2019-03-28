Oktay’dan destek

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın adayının Celal Köse olduğunu hatırlatan Oktay, “Celal Köse’nin bütün projelerini biliyorum. Hepsine ben destek sağlayacağım. Biz adayımızın sonuna kadar yanındayız. Yozgat’ı el birliği ile 2023 vizyonuna hazırlayacağız. Cumhurbaşkanımızın takdiri Celal Köse olmuştur. Köse çok çalışkan bir arkadaşımızdır. Yozgat için dinamizmini kullanacak. Bizde her zaman yanında olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ın ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarını ifade eden AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse, “Bugün esnaflarımızla vatandaşlarımızla beraberdik. Sağ olsun Cumhurbaşkanı Yardımcımız bizleri hiç yalnız bırakmadı. Her zaman arkamızda gücünü ve varlığını hissettirdi. Bugünde hemşerileri ile buluşan Cumhurbaşkanı Yardımcımız vatandaşlarımızın sorunlarını sıkıntılarını yerinde dinledi” ifadelerini kullandı.