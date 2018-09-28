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OKTAY’A SEVGi SELi

CUMHURBAŞKANI Yardıomcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta hemşerilerininin yoğun ilgisiyle karşılandı. Şehir girişinde il yöneticileri, partililer ve kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşılanan Oktay, daha sonra il merkezine geçerek, Meydan Yeri'ndeki esnafları ziyaret edip, sohbet etti. Oktay, bugün Kadışehri, Çekerek ve Aydıncık ilçelerini gezecek.

OKTAY’A SEVGi SELi

CUMHURBAŞKANI Yardıomcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta hemşerilerininin yoğun ilgisiyle karşılandı. Şehir girişinde il yöneticileri, partililer ve kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşılanan Oktay, daha sonra il merkezine geçerek, Meydan Yeri'ndeki esnafları ziyaret edip, sohbet etti. Oktay, bugün Kadışehri, Çekerek ve Aydıncık ilçelerini gezecek.

28 Eylül 2018 Cuma 01:00
258 Okunma
OKTAY’A SEVGi SELi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay iki günlük ziyaret programı kapsamında Yozgat’a geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, il girişinde il protokolü ve kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşılandı. Yozgat’ta hemşerilerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Oktay, vatandaşlarla kucaklaştı, sorun dinledi, notlar alıp, danışmanlarına talimatlar verdi.  Uluslararası E-88 Karayolu ile Atatürk Yolu’nun kesiştiği benzin istasyonu girişinde karşılanan Oktay, burada kendisini karşılayan vatandaşlarla ayaküstü, kısa sohbet etti. Ardından Yozgat il merkezinde esnafı ziyaretinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Fuat Oktay, Yozgatlı esnafın durumunu sordu, istek ve taleplerini dinleyerek not aldırdı. Yozgatlı esnafın yoğun ilgi ve sevgi gösterisi gösterdiği Oktay, daha sonra Sorgun ilçesine geçti. Sorgun Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret eden Oktay, ilçede düzenlenen akşam yemeğinde sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileriyle buluştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün ise Kadışehri, Çekerek ve Aydıncık ilçelerini ziyaret edecek, bazı açılışlar yapacak. Fuat Oktay, Çekerek ilçesinde hemşerilerine hitap ettikten sonra kendi köyü Bayındırhüyük’ü ziyaret ederek, köylüleriyle buluşacak. Kadışehri ilçesinde Kabalı meyve bahçesini ziyaret edecek olan Oktay, Aydıncık’ta da bazı temaslarda bulunacak.

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