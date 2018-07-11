OKTAY SEVİNCİ

HEMŞERİMİZ Fuat Oktay’ın, Başbakanlık Müsteşarı görevinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirilmesi Yozgat’ta sevinçle karşılandı. Yozgatlıların sevinci sosyal medya hesaplarına yansırken, Oktay’ın doğum yeri olan Çekerek ilçesinde vatandaşlar sokağa çıkıp, davul zurna eşliğinde halay çekti. Fuat Oktay’ın yeni sistemde kabinede yer alabileceği Yozgat’ta günler öncesinden konuşulmaya başlandı. Beklentinin gerçeğe dönüşmesiyle birlikte sosyal medya adeta sallandı. Çekerek ilçesinde 1964 yılında dünyaya gelen Fuat Oktay, eğitim döneminin ardından başarılarıyla dikkat çekti. Birçok alanda başarıları bulunan ve son olarak da Başbakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Oktay, bulunduğu makamlarda Yozgat’ın ihtiyaçlarını karşılayıp, Yozgatlıların taleplerine genel olarak olumlu yanıt vermesiyle tanınıyor. Oktay’ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığına getirilmesinin ardından hemşerileri tarafından yayınlanan fotoğraflar da, Yozgatlılara her zaman kapısının açık olduğunu gösteriyor. Fuat Oktay’ın yeni görevi, hemşerilerini mutlu ederken, beklentilerini de artırdı. Oktay, sosyal medya hesabından ‘’Devletimiz ve Milletimiz için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da görev yapma fırsatı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühleri için şükranlarımı arz eder, daha fazla azim ve gayretle göreve devam edeceğimi belirtmek isterim. Allah yar ve yardımcımız olsun’’ diye, mesaj verdi.

Fuat Oktay kimdir?

Fuat Oktay, 1964 yılında Yozgat Çekerek’te doğdu. 1985 yılında Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1990 yılında ABD’de otomotiv sektörünün merkezi olan Detroit’teki Wayne State Üniversitesi’nden işletme ve imalat mühendisliği alanlarında yüksek lisans, endüstri mühendisliği alanında ise doktora derecelerini aldı. Beykent Üniversitesi’nde İşletme Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı yaptı. 2008-2012 yılları arasında Türk Hava Yolları’nda (THY) çeşitli görevlerde bulundu. DEİK, Türk-İngiliz, Türk-Alman ve Türk- İspanyol İş Konseyleri Yürütme Kurulu üyeliklerinde bulundu. 2012-2016 yılları arasında Başbakanlık AFAD Başkanlığı görevini yürüttü. 19 Haziran 2016 tarihinden itibaren Başbakanlık Müsteşarlığı görevini yürüttü. Suriye sınırındaki terör tehditlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları kapsamında kurumları arası koordinasyon görevini üstlendi. Oktay, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundu. Türk Hava Yolları Teknik AŞ Yönetim Kurulu üyeliği ve Türk Telekom AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir. Çok iyi derecede İngilizce bilmekte olup, 3 çocuk babasıdır.