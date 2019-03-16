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Oktay'ın programları iptal

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, bugün baba ocağı Çekerek ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunup, Sorgun ilçesinde seçim irtibat bürosunu ziyaret edecek.

Oktay'ın programları iptal

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, bugün baba ocağı Çekerek ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunup, Sorgun ilçesinde seçim irtibat bürosunu ziyaret edecek.

16 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Oktay'ın programları iptal

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay'ın bugün baba ocağı Çekerek ilçesinde gerçekleştireceği programlar iptal edildi.Fuat Oktay'ın Yeni Zelanda' daki terör saldırısında hayatını kaybeden müslümanların cenaze törenine katılacağı öğrenildi.Oktay’ın önceki gün planlanan Yozgat ziyareti iptal edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi, AB Eski Bakanı ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’nun cenaze törenine katılması nedeniyle Yozgat programında değişikliğe gitmişti. Bozok Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, dün yapılması gereken Fahri Doktora Tevcih Töreni ile birlikte diğer programlar da iptal edildi. Türk Standartları Enstitüsü tarafından uygun görülen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’nin Verilmesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Tıp Fakültesi Yeni Binası Açılışı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası Temel Atma Töreni de başka tarihe ertelendiği kaydedildi. Oktay’ın Yerköy ve Şefaatli programları da iptal edilirken, Çekerek'teki programının da Yeni Zelanda 'da gerçekleştirilen alçak terör saldırısı nedeniyle iptal edildiği bildirildi. 

Son Güncelleme: 15.03.2019 16:06
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