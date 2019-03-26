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Nurdoğan’dan destek turu

YOZGAT’ta önceki yıllarda AK Parti’den Milletvekilliği başta olmak üzere Belediye Başkanlığı ve İl Başkanlığı için adaylığını açıklayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da görüşen Nurullah Nurdoğan, aday gösterilmemesine rağmen partisine küsmeyerek ilçe, belde ve köylerde destek gezilerini sürdürüyor.

Nurdoğan’dan destek turu

YOZGAT’ta önceki yıllarda AK Parti’den Milletvekilliği başta olmak üzere Belediye Başkanlığı ve İl Başkanlığı için adaylığını açıklayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da görüşen Nurullah Nurdoğan, aday gösterilmemesine rağmen partisine küsmeyerek ilçe, belde ve köylerde destek gezilerini sürdürüyor.

26 Mart 2019 Salı 00:00
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Nurdoğan’dan destek turu

Sarıkaya AK Parti karargahında konuşan Nurullah Nurdoğan, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin tarihi bir öneme sahip olduğunu, her zamanki yapılan seçimlerden daha da önemli olduğunu ifade etti. Nurdoğan, ‘’İşte gönül adamı, mütevazi ve samimi kişiliğiyle Duran Cesur başkanımızla yeniden Sarıkaya AK Parti belediyeciliği ile tanışacaktır. Duran başkanımızın yapacağı en önemli iş, projelerini yapıp Sayın Fuat Oktay beye arz edecek, inşallah onun destekleri ile de projeler tek tek hayata geçecektir’’ dedi.

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