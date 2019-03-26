Nurdoğan’dan destek turu

Sarıkaya AK Parti karargahında konuşan Nurullah Nurdoğan, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin tarihi bir öneme sahip olduğunu, her zamanki yapılan seçimlerden daha da önemli olduğunu ifade etti. Nurdoğan, ‘’İşte gönül adamı, mütevazi ve samimi kişiliğiyle Duran Cesur başkanımızla yeniden Sarıkaya AK Parti belediyeciliği ile tanışacaktır. Duran başkanımızın yapacağı en önemli iş, projelerini yapıp Sayın Fuat Oktay beye arz edecek, inşallah onun destekleri ile de projeler tek tek hayata geçecektir’’ dedi.