NE YAPIYORLAR?

Yerköy civarında anayola yakın olan işletmelere uğrayıp, ‘hayırlı olsun’ deyip, sorunlarını sormalarının bile yeterli olabileceğine dikkat çeken Özışık, hane halkının yüzde 65’inin mobilyasını değiştiremediğinin altını çizdi. Özışık, ‘’Çalatlı’da Şefaatli yol ayrımında organizede mobilya fabrikaları vardı. Açık mı? Kapalı mı? Ne oldu bir uğrayıp baksanız? Dolar 4, Euro 5, Benzin 6 lira oldu. Haberiniz var mı? Konut taksitleri hariç bu güzel ülke insanının yüzde 68’i taksitli borç ödüyor. Yüzde 42’sinin evinde yalıtım yok yaptıramıyor ısınamıyor. Ve dün Maliye Bakanı esnafa ‘Borçlanmayın’ dedi. Yani en yetkili insan diyor ki, ‘Ekonomimiz sıkıntıda. Yani çarşı pazar yanıyor.’ Esnaf kan ağlıyor’’ dedi, ‘Peki bu arada Yozgat’ın dertlerini dinleyecek sayın vekiller nerede?’ sorunu tekrarladı. Özışık, ‘’Şeker fabrikası işçileri bir aydır imza topluyor. Su kooperatifleri isyanda, çarşı pazar yanıyor. Çiftçi besici perişan. Vekiller KADEM’e, TÜGVA’ya gitmişler. 31’nci KADEM’i açmışlar. Gidecekler partilerinin vakfına ve derneğine elbette uğrayacaklar. Ama önce Yozgat, Önce Türkiye olmalı. Keşke Sorgun’da şeker, Çandır’da süt, Fakıbeyli’de mobilya fabrikalarına uğrasalardı. Lise Caddesi’nde kapanan dükkanları sorsalardı. Sayın Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milletvekilleri Ertuğrul Soysal, Yusuf Başer, Abdulkadir Akgül,Vali Kemal Yurtnaç, Sayın Bozok Üniversitesi Rektörü, AKP Gençlik Kolları vakfını ziyaret etmiş, AKP kadın derneği açılışını yapmışlar. Bu konuda çok atasözü var ama ben saygısızlık yapmak istemiyorum. En hafifini söyleyeyim, çarşı pazar yanarken, esnafın içmeye ayranı, suyu yokken, vakıf dernek gezenler, Ağustos bir ay, hadi bilemedin Eylül-Ekim, kış gelince bekliyoruz. O zaman da görüşeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

