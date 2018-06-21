Moral depoladı

MHP’nin il merkezinde bulunan seçim karargahını eski MHP Yozgat Milletvekili Ahmet Erol Ersoy da ziyaret ederek adaylara moral verdi. Seçime sayılı günler kala çalışmalarını sürdüren MHP Yozgat Milletvekili adayı Ethem Sadef, ilçe ziyaretlerinin ardından il merkezindeki seçim karargahında partililerle buluştu. Eski milletvekili Ahmet Erol Ersoy’u konuk eden Sadef ve partililer uzun süre sohbet ederek, çay yudumladı. Eski Yozgat Milletvekili Ahmet Erol Ersoy, karargah ziyaretlerinin ardından bazı partililerle birlikte ilçe teşkilatlarındaki partilileri ziyaret ederek, 24 Haziran seçimleri öncesi moral verdi.