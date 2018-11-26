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MiTiNG GiBi BAŞVURU

MHP’li Aday Adayı Enver Kayalı, önce taraftarlarıyla yürüdü, sonra adaylık başvurusunda bulundu.

MiTiNG GiBi BAŞVURU

MHP’li Aday Adayı Enver Kayalı, önce taraftarlarıyla yürüdü, sonra adaylık başvurusunda bulundu.

26 Kasım 2018 Pazartesi 06:44
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MiTiNG GiBi BAŞVURU

MHP Yozgat Belediye Başkan Aday Adayı, Enver Kayalı, taraftarlarıyla birlikte Merkez Ortaokulu önünde buluşup, Lise Caddesi’nde esnafı selamlayıp, tokalaşarak geldiği İl Binasında adaylık başvurusunu yaptı, hizmete talip olduğunu duyurdu. MHP Yozgat il teşkilatı bünyesinde farklı görevlerde bulunup, geliştirdiği sektör faaliyetlerine İstanbul’da devam etmek zorunda kalan Enver Kayalı, MHP Yozgat Belediye Başkan aday adaylığı başvuru dilekçesini Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu’na teslim etti. Irgatoğlu, Yozgat Belediyesi kazanma inançlarının her geçen gün biraz daha arttığına dikkat çekerek, daha önce MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı görevini de yürüten Enver Kayalı’nın Yozgat Belediye Başkanlığı aday adaylığı için toplandıklarını hatırlattı. Aday adaylığı Başvurusunda bulunan Kayalı, MHP’nin Yozgat Belediyesini kazanacağına inancının tam olduğunun altını çizerek,  ‘’Mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğum, varlık nedeni Türk Milleti olan milliyetçi, ülkücü hareketin siyasi organizasyonu olan MHP Yozgat Belediye Başkan adaylığı için 15 Kasım Çarşamba günü genel başkanımızın olurlarıyla genel merkezimize müracaatta bulundum. Bu sürecin devamında yıllarca hizmet ettiğim MHP Yozgat teşkilatına da huzurlarınızda tekraren belediye başkan aday adaylığı müracaatını yapıyorum. Katılımda bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Adaylığım bir kıvılcımı ateşleyecek. Bu ateşin sıcaklığı Yozgat’ı ısıtacak. Bu ateşin ışığı Yozgat’ımızı aydınlatacak. Bu ateş Yozgat’ı marka şehir yapacak. Bu ateş Yozgat’ta MHP girdiği kaybı Yozgat Belediye başkanlığını kazandıracak” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
MiTiNG GiBi BAŞVURU
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