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Minar, hemşeriyle kucaklaştı

AK Parti Yozgat Milletvekili Adayı İskender Minar, doğup, büyüdüğü Yerköy ilçesinde ilgiyle karşılandı.

Minar, hemşeriyle kucaklaştı

AK Parti Yozgat Milletvekili Adayı İskender Minar, doğup, büyüdüğü Yerköy ilçesinde ilgiyle karşılandı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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Minar, hemşeriyle kucaklaştı

AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, Yerköy İlçe Başkanı Aziz Başak, ilçe yönetimi, İl Genel Meclisi üyeleri Osman Biçer ve Tayfun Demirel, seçim startını Yerköy ilçesinden veren Minar’ın yanında yer aldı. Birlikte esnaf ziyaretlerinde bulunan İskender Minar’a ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. İskender Minar, Yerköy Belediyesi ve Yerköy TÜGVA tarafından düzenlenen iftar programına da katıldı. Minar, ‘’Yerköy’de hemşerilerimizi ziyaret ettik. Esnafımızla bir araya geldik. Bizleri samimiyetle karşılayan ve hayırlı olsun dileklerini ileten bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.
AK Parti Yozgat Milletvekili Adayı İskender Minar, halkın vereceği destekle Yozgat'tan AK Parti'nin 4 milletvekili çıkartacağına inandığını kaydetti. Minar, ''Yerköy'de vatandaşlarımızın ilgisi bizlerin daha çok çalışıp, daha fazla hizmet etmemiz gerektiğini bir kez daha gösterdi'' diye konuştu.

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