MHP’nin Vitrini…

Bilindiği gibi AK Parti’nin Yozgat’ta aday adayı otuzun üzerinde.

Net rakam veremiyorum çünkü sürekli farklı rakamlar telaffuz ediliyor.

Son rakam zannederim 39 kişiydi…

Seçimler öncesi, AK Parti’de bu kadar aday adayı bolluğu, AK Parti’yi gölgede bıraktı.

Adeta her önüne gelenin, daha doğrusu parası olanın başvuru yaptığı bir parti havasına büründü AK Parti.

Böylelikle aday adayları arasındaki kıymetli ve donanımlı isimlerin de gölgede kalmasına neden oldu bu durum.

Mevcut vekillerin halk nazarında bu seçimlerde listelerde istenmediği gerçeğini de hatırlatırsak, AK Parti listelerini ilan edene kadar süreci biraz karmaşık yaşayacak gibi.

Buna karşın, MHP’den aday adaylığını ilan eden yaklaşık 12 isim kamuoyunun dikkatini çekti.

Bu 12 isimin birçoğu zaten kamuoyu ve seçmen tarafından bilinen ve tanınan yüzlerdi.

MHP’nin aday adaylarının bir diğer avantajı ise siyasette tecrübelenirken, seçilmiş olmadıkları için halk nazarındaki olumlu bakışın bozulmuş olmamasıdır.

Yani, henüz şans verilmediği için yıpranmaları söz konusu olmadı.

MHP, 24 Haziran seçimleri öncesi vitrinini genç aday adaylarıyla süsledi.

Bunun yanı sıra partinin ülkücü abileri de başvuru yapınca, ortaya çıkan kadro daha şimdiden seçmende olumlu karşılık buldu.

MHP’de bir yanda genç ve teşkilattan yetişip gelmiş Ethem Sedef, Kürşat Bacanlı gibi isimler aday adayı oldu.

Öbür yanda Yozgatlı vatandaşta her zaman karşılığı bulunan, politikada deneyim sahibi Mehmet Ali Çakır, Yusuf Mertoğlu gibi isimler aday adaylıklarını ilan etti.

Özetle, MHP’nin aday adayı vitrini seçmeni memnun etti.

Yozgatlı muhafazakar ve milliyetçi seçmenler arasında, oyunu Recep Tayyip Erdoğan ve MHP arasında bölüştürenler oldu.

Cumhurbaşkanlığında oyunu Erdoğan’a, parlamentoda MHP’ye vereceğini açıktan beyan edenler oldu.

Liste kesinlik kazandığında MHP’ye bakış nasıl olur, onu da o süreçte değerlendireceğiz.

İP GİBİ DİZİLDİLER

AK Parti’nin temayül yoklaması öncesi, milletvekili aday adayları salon girişine ip gibi dizildi.

İp gibi dizilen aday adayları mı zorlandı, yoksa onlarla tek tek tokalaşan partililer mi karar veremedim.

Partililer salona girmeden, aday adaylarının yakınları tarafından afiş ve karanfil bombardımanına uğradı.

Akabinde salona adım atan partililer, sandığa gidene kadar tek tek aday adaylarıyla tokalaştı, kendini tanıtan aday adaylarını dinledi.

İp gibi sıraya dizilen aday adayları ise objektiflere böyle yansıdı.



ANONSÇU BAŞKAN

İYİ Parti, seçim aracını sokaklara indiren ilk parti oldu.

Partinin İl Başkanı Metin Özışık ise dün eline mikrofonu alarak, seçim aracında anonsçuluk yapmış.

Başkan Özışık, yaptığı anonsta vatandaşları Akşener’in Cumhurbaşkanlığı için daha fazla imza vermeye davet ediyor.

Özışık, partisinde çaycılık da yaptığına vurgu yaparak, makam ve mevkiin önemsiz olduğuna dikkat çekmiş.

İYİ Parti’nin Yozgat’ta başarı elde etmesi için çok ama çok çalışması gerekiyor.

İYİ Partililer ise şu ana kadar çok çalıştılar, çalışmaya da devam ediyorlar.



DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Yozgatlı sosyal demokratları bir araya getiren Atatürkçü Düşünce Derneği toplantısını.

*Aday olup olmayacağı merak konusu olan Yozgatlı tecrübeli siyasetçiyi.

*Listede yer bulamayacağı konuşulan milletvekilini.

*Listede istediği isim olması durumunda, MHP’ye oy vereceğini söyleyen AK Partiliyi.