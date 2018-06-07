MHP’liler iftarda buluştu

Hacı Hasan Bor Parkı’nda düzenlenen iftar programına, MHP Yozgat Milletvekili adayları Ethem Sedef, Yusuf Mertoğlu, Osman Gözan, Ahmet Özbek, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile birlikte partinin il ve ilçe yöneticileri katıldı. MHP Yozgat Milletvekili adayı Etem Sedef, yapılan ittifakın gereği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vereceklerini hatırlatarak, ‘’Milletvekili seçimlerinde oyunuzu iş bilmez Milletvekilleri yerine MHP adaylarına verirseniz Yozgat’a nasıl hizmet edilirmiş görürsünüz’’ dedi.

Sedef, Sarıkaya’nın her zaman MHP’nin yanında olduğuna vurgu yaptı, 2014 yerel seçimlerinde Ömer Açıkel’i Belediye Başkanı seçtiğini hatırlattı. Sedef, ‘’Belediye Başkanımız Ömer Açıkel, Sarıkaya’yı Türkiye’ye değil tüm dünyaya tanıtıyor. Başkanımıza sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Siz 24 Haziran seçimlerinde bizlere destek olursanız bizde bütün imkanları Sarıkaya Belediyesi’nin ayaklarına sereceğiz. Sarıkaya’yı birlikte ihya edeceğiz’’ diye konuştu.

