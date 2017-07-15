MHP’den lanetleme!

İl Başkanı Sedef; “15 Temmuz gecesi vatan sevgisi uğruna kendilerini tankların önüne siper etmiş kahramanlarımızı, gözünü kırpmadan silahların üzerine yürüyen şehitlerimizi saygıyla anıyor, Cenabı Allah’tan Türk Milletine bir kez daha böyle alçak saldırıları göstermemesini temenni ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Teşkilatlar adına açıklamada bulunan Sedef; “Büyük Türk Milleti, tarihi boyunca birçok keskin virajdan geçmiş büyük imtihanları Allah'ın izniyle ve yardımıyla atlatmıştır.Tarihi hadiselerde millet adına söz söyleyen kişilerin dirayetli duruşları Türk Milletinin kaderini değiştirmiştir. İstanbul'un Fethinde Fatih Sultan Mehmet nasıl gemileri karadan yürüttüyse, Kürşad Çin'e karşı 40 kişiyle de olsa direnelim diyerek cesaret gösterdiyse, 15 Temmuz gecesi gerçekleşen karanlık ve hain darbe girişimin akamete uğraması da Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin duruşuyla alakalıdır. Bu toprakların gördüğü en alçakça en haince işgal girişimi 15 Temmuz gecesi yaşanmıştır. Büyük Türk Milleti o gece ihanetin yeni bir boyutuyla karşılaştı. O gece sokaklara inerek kendi halkına silah doğrultanların ellerinde Türk devletinin silahları, üzerlerinde Türk Ordusunun üniformaları vardı. Bu milletin iradesine, meclisine, evlatlarına 1000 yıldır biriktirdikleri kinle birlikte kurşun yağdıran alçaklar karşılarında yıkılmayacak, aşılmayacak bir duvar gördüler” diye konuştu.

“Bu duvar; Türk milletinin inancı ve vatan sevgisiydi” diyen Sedef, şöyle devam etti:

“Yeni günde neler olacağı bilinmeyen karanlık ve umutsuz gecede milletimize inanç ve heyecan aşılayan unsurların başında şüphesiz Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin gösterdiği tavır gelmektedir. Milletçe karşı karşıya kaldığımız bu şeref yoksunu teşebbüs özü itibariyle bir haçlı saldırısıdır. İktidarıyla muhalefetiyle omuz omuza duran ve milli meseleleri uyum içerisinde çözen bir Türkiye; Pensilvanya’da hayal görenleri bozguna uğratmış ve Türkiye üzerinde oyun oynanmayacağını cümle âleme göstermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz gecesi vatan sevgisi uğruna kendilerini tankların önüne siper etmiş kahramanlarımızı, gözünü kırpmadan silahların üzerine yürüyen şehitlerimizi saygıyla anıyor, Cenabı Allah’tan Türk Milletine bir kez daha böyle alçak saldırıları göstermemesini temenni ediyoruz.”

