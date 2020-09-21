MHP’de kongre heyecanı

Atama ile ilçe başkanlığına getirilen Selahattin Demiroğlu seçim sonucu ile görevine devam etmesi uygun bulundu. Kongreye MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef de katıldı. Sedef, ‘’İstiklâl için birlik istikbal için dirlik kazanan Türkiye olacak 13. Olağan büyük kurultay sürecinde bir araya geldiğimiz kongremizi gerçekleştirdik. Boğazlıyan’da her bir Ülküdaşımın sesi ve hizmetkârı olmak için, şanlı üç hilalimizi burçlara dikmek için ayrıştırıcı değil, birleştirici olmak için şahsım ve teşkilatımızın canla, başla mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım. Ülkücü Hareket'in içine nifak sokmayalım. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır’’ dedi.