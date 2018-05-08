MHP’de genç aday adayı

MHP’den milletvekili aday adayı olan Osman Okur, Sorgun ilçesinde mühendis olarak görev yaptığını bildirdi. MHP’li aday Osman Okur, vatan savunmasında Bozok Yaylasının evlatlarının her zaman en ön safta yer aldığına vurgu yaptı.

Milletvekili aday adayı Osman Okur, her ortamda Yozgat’ın aydınlık geleceğine bir nefer olarak hizmet vermek adına MHP’den aday adayı olduğunu aktardı. Genç aday adayının basın toplantısına MHP Sorgun İlçe Teşkilatı da yoğun destek verdi. İl Başkanı Ferhat Altan, genç aday adayına çıktığı yolda başarı temennisinde bulundu.

