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MHP lideri Yozgat’a geliyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim miting programları kapsamında Yozgat’a gelecek.

MHP lideri Yozgat’a geliyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim miting programları kapsamında Yozgat’a gelecek.

08 Mart 2019 Cuma 00:00
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MHP lideri Yozgat’a geliyor

Bahçeli, 12 Mart Salı günü saat 13.00’de Cumhuriyet Alanı’ndan Yozgatlılara seslenecek. MHP lideri Bahçeli’nin yirmiden fazla vilayeti ziyaret ederek mitingler gerçekleştireceği öğrenildi. Bu kapsamda Yozgat’a gelecek MHP liderinin partisinin adayı Mehmet Erdemir’e Yozgat halkından destek isteyecek. MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, MHP lideri Bahçeli’nin bir kez daha Yozgatlılarla kucaklaşacağını ve buluşacağını ifade etti.
Altan, “Yozgatlı hemşerilerimizin genel başkanımızı bağrına basacağına eminiz. Yozgat Cumhuriyet Alanı bir tarihi gün daha yaşayacaktır. Tüm aziz hemşerilerimizi mitingimize davet ediyorum” şeklinde konuştu.
 

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