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MHP adayı belli oldu
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MHP 'Erdemir' dedi

MHP, Yozgat Belediye Başkanlığına aday göstermek üzere yaptırdığı anket çalışması sonrasında, daha önce üç dönem üst üste Yozgat Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Erdemir de karar kıldı.

MHP 'Erdemir' dedi

MHP, Yozgat Belediye Başkanlığına aday göstermek üzere yaptırdığı anket çalışması sonrasında, daha önce üç dönem üst üste Yozgat Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Erdemir de karar kıldı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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MHP 'Erdemir' dedi

MHP Yozgat merkez ve bazı ilçelerdeki adaylarını netleştirip, ilan etti. Buna göre, Yozgat merkezde  'Taş Memed' olarak bilinen eski Milletvekili Mehmet Erdemir aday gösterildi. Aydıncık ilçesinde  Selahattin Özdemir, Boğazlıyan'da İbrahim Tamer, Çandır'da Mehmet Emin Murat, Çayıralan'da  Kıyasi Başgül, Kadışehri'de Mustafa Doğru, Saraykent ilçesi Ozan Beldesinde Mustafa Cansever, Sarıkaya'da  Ömer Açıkel, Yozgat Aydıncık Baydiğin Beldesinde Ünal Karaca, Boğazlıyan Sırçalı Beldesinde Erhan Tanış, Sorgun Gülşehri Beldesinde Aziz Kaya aday gösterildi.

Son Güncelleme: 09.12.2018 19:27
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