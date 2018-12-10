MHP 'Erdemir' dedi

MHP Yozgat merkez ve bazı ilçelerdeki adaylarını netleştirip, ilan etti. Buna göre, Yozgat merkezde 'Taş Memed' olarak bilinen eski Milletvekili Mehmet Erdemir aday gösterildi. Aydıncık ilçesinde Selahattin Özdemir, Boğazlıyan'da İbrahim Tamer, Çandır'da Mehmet Emin Murat, Çayıralan'da Kıyasi Başgül, Kadışehri'de Mustafa Doğru, Saraykent ilçesi Ozan Beldesinde Mustafa Cansever, Sarıkaya'da Ömer Açıkel, Yozgat Aydıncık Baydiğin Beldesinde Ünal Karaca, Boğazlıyan Sırçalı Beldesinde Erhan Tanış, Sorgun Gülşehri Beldesinde Aziz Kaya aday gösterildi.