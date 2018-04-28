Mertoğlu da başvurdu

Yapılacak seçimler öncesi MHP’de de aday adaylığı başvuruları hız kazandı. İlk olarak Hasan Hüseyin Arslan’ın aday adaylığını ilan ettiği MHP’de önceki gün de İl Başkanı Ethem Sedef aday adaylığını açıklamıştı. MHP’nin 7 Haziran 2015 seçimlerinde dördüncü sıra adayı olan Yusuf Mertoğlu, genel merkeze başvurusunu yaparak 24 Haziran tarihinde yapılacak seçimlerde aday adayı olduğunu duyurdu. Yozgat’ta ülkücü hareket içerisinde saygın bir yere sahip olan Mertoğlu’nun da MHP’deki liste yarışına dahil olacağının duyulması, ülkücü hareket içerisinde memnuniyetle karşılandı.

Haber: Mustafa TEKER