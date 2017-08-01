Memleketinde konuştu

Yozgat’ta yaşayan aile büyüklerini ziyaret edip, şehirde tur atan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Efe, ülkenin çok büyük sıkıntılarının bulunduğunu, bu sıkıntılardan Yozgat’ın da fazlasıyla nasibini aldığını söyledi.

Vatandaşın halinden memnun olmadığını kaydeden Efe, ‘’Esnafımızın, işçimizin, köylünün, memurumuzun kısacası Yozgat’ta yaşayan yediden yetmişe bütün vatandaşlarımızın bu gidişattan memnun olmadığını, kendi söylemlerinden görüyoruz. Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Tek başına iktidar olan mevcut siyasi oluşumda artık güç zehirlenmesi emareleri görülüyor. Yorgun düştüler. Bunca yıllık süre içerisinde Yozgat mevcut iktidara tam destek verdi. Ama sonuç da ortada, sürekli göç veren bir il var. Bunun nedenlerini görebilmek için fazla kafa yormaya bile gerek yok. Yozgat tarım kentidir ama tarıma dayalı tek bir sanayisi bile bulunmamaktadır. Çiftçi, yanlış tarım politikaları altında eziliyor, tarımdan uzaklaşıyor. Son alınan ithalata yönelik kararlar da çiftçinin tüm nefesini kesebilecek niteliktedir’’ diye konuştu.

DP Genel Başkan Yardımcısı Efe, Yozgat’a yaptığı ziyaretin, yakınlarıyla birlikte eş ve dostlarıyla hasret gidermek olduğunu, ancak vatandaşlarla oturup, konuşmaya başladıklarında konunun ister istemez siyasete, memleket meselelerine, Yozgat’ın sıkıntılarına geldiğini, yöneltilen sorulara ise dillerinin döndüğünce cevap vermeye çalıştıklarını kaydetti.



