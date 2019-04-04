Mecliste tablo değişti...

YOZGAT İl Genel Meclisi'nde yapılan yerel seçimlerin ardından meclis üyelerinin dağılımı da netleşti. YSK tarafından kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Yozgat İl Genel Meclisi’nde görev alacak isimler ve partiler de netleşti. Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Genel Meclisi’nde dört partinin temsil edileceği öğrenildi. İl Genel Meclisi’nde AK Parti 25 sandalye ile üstünlüğünü korurken, üye sayısında düşüş gerçekleşti. MHP, İl Genel Meclisi’nde 9 sandalye kazanıp üye sayısını artırdı. Öte yandan önceki mecliste 2 üyesi bulunan CHP üye sayısını 3’e çıkarırken, İYİ Parti de mecliste bir sandalye kazandı. İl Genel Meclisi, seçilen üyelerin seçim kurulları tarafından verilecek mazbatalarını almalarının ardından toplanacak. Meclis ilk olarak İl Genel Meclisi Başkanı’nı komisyon üyelerini seçerek görevine başlayacak.