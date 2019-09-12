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Maden işçilerinin yanındayız

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Yeni Anadolu Madencilik adlı firmada çalışan maden işçilerinin işsiz kalmaması gerektiğini söyledi.

Maden işçilerinin yanındayız

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Yeni Anadolu Madencilik adlı firmada çalışan maden işçilerinin işsiz kalmaması gerektiğini söyledi.

12 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Maden işçilerinin yanındayız

Sorgunlu maden işçilerine sahip çıkan Sedef, işletmede 136 personel bulunduğunu belirtti. Milletvekili Sedef, firmanın yaptığı jeolojik etüt neticesinde yer altı madenciliği yürütmeme kararı aldığını, açık işletmeye dönme hazırlığı yaptığını bildirdi. Sedef, tasfiye sürecine giren şirketin işçi maaşlarının da geç ödendiğine dair iddialar olduğunu vurguladı. Milletvekili Sedef, “Yer altında çalışan işçi kardeşlerimizin yer üstünde hafriyat şeklinde çalışmasına devam eden şirket üzerinde çalıştırılarak mağdur edilmemesi sözlü olarak personele ifade edilmektedir. Yeraltında kazma kürek ile çalışan personelin iş makinesi ya da hafriyat kamyonu kullanamayacağı düşünüldüğünde ne çeşit bir iş verilerek istihdam devam ettirilecektir buda ayrıca bir merak konusu” diye konuştu.
Devlet yatırımlarının neredeyse hiç olmadığı ilimizde bu tür işletmelerin de kapatılarak ya da küçülmeye giderek istihdamın azaltmasının ilimizin geleceği açısından büyük bir tehdit oluşturduğunun altını çizen Sedef, “Sürekli göç veren ilimize bu işçilerin işten çıkarılarak ya da başka illerdeki işletmelerde istihdama zorlanarak şehrimizi terk etmeleri kabul edemeyeceğimiz bir durumdur” şeklinde konuştu. Ethem Sedef konuyla ilgili Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi de verdi.
 

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