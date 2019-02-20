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Listeler Seçim Kurulu’nda

YOZGAT’ta 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlere katılacak partiler listelerini Merkez İlçe Seçim Kurulu’na teslim etti.

Listeler Seçim Kurulu’nda

YOZGAT’ta 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlere katılacak partiler listelerini Merkez İlçe Seçim Kurulu’na teslim etti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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Listeler Seçim Kurulu’nda

YSK tarafından ilan edilen seçim takvimine göre, 19 Şubat saat 17.00’ye kadar partilerin aday listelerini seçim kurullarına bildirmeleri gerekiyordu. Bu kapsamda Yozgat’ta seçim yarışına katılacak partiler, son günde Merkez İlçe Seçim Kurulu’na aday listelerini teslim ettiler. Yozgat Merkez İlçe Seçim Kurulu’ndan alınan bilgiye göre, listelerini teslim eden partiler, 21 Şubat tarihine kadar listelerindeki eksiklikleri tamamlayabilecek. Seçim Kurulu, geçici aday listelerinin 22 Şubat tarihinde alışılmış usullerle ilanı ve itirazlarının başlanacağını duyurdu.

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YOZGAT’ta 31 Mart 2019 Tarihinde Yapılacak Yerel Seçimlere Katılacak Partiler Listelerini Merkez İlçe Seçim Kurulu’na Teslim Etti.
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