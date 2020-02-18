Kutlu adaylığını açıkladı

Kendisinin de içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu geçtiğimiz sene hayatını kaybeden İYİ Parti İl Başkanı Seyfi Bayrak’a ve başkan yardımcısı Şükrü Karabacak’a rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Aniş Kutlu, partililerine kısa özgeçmişi hakkında bilgi verdi. Partilileri ile birlikte partilerinin kuruluşundan bugüne kadar İYİ Parti’yi daha iyi yerlere getirebilmek için çalıştıklarının altını çizen Kutlu, ‘’Merkez ilçe başkanlığımı yürüttüğüm dönem içerisinde partililerimiz ile gönül birliği içerisinde çalıştık. Bundan sonrada bu göreve ve partililerime layık olabilmek için yüzümüzü güneşe dönerek, iyi ve güzel işler için geçmiş dönemdeki tecrübem, bilgi ve deneyimimle partimizi daha iyi yerlere taşımak için 23 Şubat tarihinde yapılacak olan 2’inci Olağan kongremizde yeniden bu göreve talibim’’ dedi.