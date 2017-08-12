Kritik hafta sonu!

AK Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz’in kongre sürecinde il başkanı adayı olmayacağını açıklamasının üzerinden başlayan yeni süreç hafta sonu bölge ve il koordinatörlerinin yapacağı teşkilat yoklaması ile son halini alacak.

PEK ÇOK İSİM GÜNDEMDE!

AK Parti Yozgat teşkilatlarında bir zamanlar görev yapmış, milletvekili adayı olmuş isimlerin de yer aldığı il başkanı adaylarının bölge ve il koordinatörleri tarafından yapılacak yoklamada ince elenip sık dokunan bir karar mekanizmasına tabi tutulacağı bildirildi.

Son minvalde gelen bilgilere göre il başkanlığı için ismi gündeme gelen adaylar arasında üç kişi ön plana çıktı. Bu üç kişinin teşkilat temayülünün ardından parti genel merkezinde yapılacak toplantıda değerlendirildikten sonra atamanın gerçekleştirileceği bildirildi.

SÜRPRİZ İSİM…

AK Parti’de Yozgat il başkanlığı koltuğuna oturacak ismin belirlenmesine ilişkin süreçte gündeme gelmeyen iki ismin de parti genel merkezi tarafından takibe alındığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

Teşkilatlar bünyesinde saygı gören, toparlayıcı, toplumda kabul görmüş bir ismin belirlenmesi noktasında genel kanaatin hakim olacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son günlerde parti programları sırasında yaptığı konuşmalar Yozgat’ta Ak Parti İl Başkanının belirlenmesinde de önemli bir faktör olacak.

