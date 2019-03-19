Köse toplantılarını sürdürüyor

Seçim çalışmalarına devam eden Celal Köse mahalle toplantılarında vatandaşlar ile bir araya geliyor. Önceki akşam Şeyh Osman Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Celal Köse, mahalle sakinlerine projelerini anlattı. Yozgat Park yanında bulunan Şahin Sitesi sakinleriyle buluşan Celal Köse, seçilmesi durumunda her mahalleye eşit hizmet götüreceklerini belirtti. Yozgat’ı 2023 vizyonuna taşıyacak projeler hazırladıklarını anlatan Köse, vatandaşlara projeleri hakkında bilgiler sundu.