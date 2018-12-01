Köse hedeflerini anlattı

Kent parktaki bir kafede basın mensuplarıyla bir araya gelen Köse, adaylığının ilan edilmesiyle birlikte ağır bir yükün altına girdiğini vebal ve sorumluluğu olan bir unvan ile halkın karşısına çıktığını aktardı. Celal Köse, uzun yıllar inşaat sektöründe iş yaptığını hatırlatarak, seçilmesi durumunda Yozgat’ın şehirleşmesi devam ettirebilmesi için plan ve projeler hazırladıklarını ifade etti. Köse, “İçerisinde mimar, mühendis, çevreci insanların yer aldığı bir proje ekibimiz vardı, bu ekibimiz şu anda Yozgat için kafa yoruyor. Önceki başkanımız Kazım Arslan’ın 5 senede yaptığı büyük işlerin devamı gelecek” dedi.

Celal Köse, Yozgat’ın geleceği adına 10, 50 ve hatta 100 yıllık planlamalar yapılması gerektiğini de ifade ederek “Hükümetimiz tarafından yapılan yatırımları da dikkate alırsak, görüyoruz ki şehir mecburen Topçu, Divanlı, Elmahacılı taraflarına doğru büyümek zorunda. Biz de bu büyümeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

