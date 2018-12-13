Köse arabaşı sofrasında

Celal Köse bu kapsamda Agah Efendi Mahallesinde arabaşı davetine katıldı. AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse, seçim çalışmaları kapsamında Agah Efendi Mahallesi’nde arabaşı ikram eden vatandaşlarla bir araya geldi. Gençlerin de katıldığı etkinlikte konuşan Celal Köse, Yozgat’ın geleceğinin gençlerde olduğunu söyledi.

Köse, “Bugün bu mevkilere bizler talip oluyorsak yarın sizler talip olacaksınız. Her biriniz belki Yozgat’ımızda, belki de ülkemizin çeşitli yerlerinde görev yapacaksınız. Vatanımıza, devletimize bağlı işler yaparak hizmet edersiniz inşallah” diye konuştu.