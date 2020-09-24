Kongre heyecanı başlıyor

AK Parti Yozgat’ta kongre sürecine 2 Ekim Cuma günü başlıyor. İl Başkanı Çelebi Dursun, yaklaşık 10 gün sonra Aydıncık İlçe Kongresini yaparak, kongrelere çalışmalarını başlatacaklarını söyledi. Dursun, ‘’Covid-19 hastalığına karşı kongrelerimizi belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştireceğiz. AK Parti, kişisel çıkarların ve menfaatlerin değil ülkemizin menfaatlerini önceleyen ve koruyan, ben değil biz olarak bütün vatanseverlerin buluştuğu liderine ve ülkesine bağlı milletin partisidir’’ dedi. Dursun’un verdiği bilgiye göre Aydıncık ilçe kongresinin ardından 3 Ekim Cumartesi günü Çekerek ve Kadışehri, 4 Ekim Pazar günü ise Saraykent ve Akdağmadeni İlçe Kongreleri yapılacak. 9 Ekim Cuma günü Yerköy, 10 Ekim Cumartesi Sarıkaya, Çayıralan, 11 Ekim Pazar günü Yozgat Merkez ve Boğazlıyan İlçe Kongreleriyle süreç tamamlanacak.