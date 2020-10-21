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Keven’den torba yasaya tepki

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, AKP grubu tarafından TBMM'ye sunulan torba kanun teklifi ile getirilmek istenen düzenlemeyle 25 yaş altı ve 50 yaş üstü yurttaşların güvencesiz çalıştırılmalarının yolunun açıldığını söyledi.

21 Ekim 2020 Çarşamba 00:35
Keven’den torba yasaya tepki

Keven, ‘’AKP'nin geçen hafta TBMM Başkanlığı'na sunduğu ve 'istihdamı artırmaya yönelik' diyerek makyajladığı kanun teklifinden 25 yaş altı gençlerimize 10 günden az çalıştırılma, emek sömürüsü ve güvencesizlik çıktı. Çeşitli kanunlarda değişiklik öngören torba kanun teklifine göre AKP iktidarı gençlerimizi mahkum ettiği işsizlik ve umutsuzluk ortamında 25 yaş altında ki gençlerimizin ayda 10 günden az çalıştırılacakları bir kölelik ortamı oluşturuyor. Buna göre kıdem tazminatı hakkı kazanamayacağı, yaşlılık sigorta primi yatırılmayacağı için emeklilik için çalışması gereken sürenin belirli süreli çalıştığı bu dönemde yok sayılacağı ve iş güvencesinin olmayacağı bir çalışma ortamı getirilmek isteniyor’’ dedi. Düzenlemenin suistimale de açık olduğuna vurgu yapan Keven, işsizlik ortamında bir işe muhtaç gençlerin 10 günden az olmak 

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Keven’den Torba Yasaya Tepki
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