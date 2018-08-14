Keven, ziyaretlerini sürdürdü

Hak-İş Sendikası'nı ziyaret eden Keven, Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız ve yönetimine göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti. Ülke genelinde olduğu kadar Yozgat’ta da çalışan kesimin daha fazla sayıda sendikalı olması ve hakkını arayan bir anlayışta olmasının önemli olduğunu ifade etti. Yozgat Şoförler Odası'nı da ziyaret eden Keven, Oda Başkanı İlhami Bakıcı’nın şahsında, yönetimine ve şoför esnafına teşekkür etti. Köy yollarında da incelemelerde bulunan Keven, “Merkez Kaşkışla, Sarınınören, Bayatören ve Özlüce köylerinin grup yolu çok kötü. Maalesef Yozgat genelinde bir çok köy yolunda sıkıntı var. Yetkililere sesleniyoruz; bu grup yolu neden burada bitiyor? Neden devamı yapılmıyor? Bu köylerimiz yoksa cezalandırılıyor mu?” diye sordu.