Keven, Yozgat'ta Gümrük talebeni bakana iletti

Keven, ‘’Yozgat Gümrük Müdürlüğü kurulmasına yönelik Kobilerimizin talebini Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan'a ilettim. Sayın Bakan'dan en kısa zamanda bu konuyu değerlendirerek Yozgat'ta üretim yapan Kobilerin ihracat imkanını artırması için Gümrük Müdürlüğü'nü kurmasını temenni ediyorum’’ dedi. Keven, 2018 yılında Kırşehir'de bir Gümrük Müdürlüğü’nün kurulduğunu, Yozgat'ta da kurulabileceğini belirtti. Keven, ‘’Yozgat'ı görmeyen duymayan siyasilere ve bürokratlara duyurulur. Yozgat'ın ihracatta son sıralarda olmasını dert edinmeyenler bu halka ne zaman özeleştiri verecekler?’’ diye konuştu.