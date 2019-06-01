Keven meclise taşıdı

Keven, “Sözleşmeli öğretmenlerin mecburi görev süresi olan 4+2 yıl uygulamasının 3+1 yıl olarak değiştirileceği bundan 7 ay önce Eğitim Vizyonu toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmıştı. Aradan geçen 7 aya rağmen herhangi bir gelişme yaşanmadı. Sözleşmeli öğretmenlerimiz tayin hakkı ile aile birliğini kurmak istiyorlar ve bu değişikliğin biran önce yasalaşmasını bekliyorlar’’ dedi. Keven, uygulamaya maruz kalan sözleşmeli sağlık personelinin de 4+2 yıl uygulamasının değiştirilmesini talep etti. Keven, ‘’Sağlık personelleri de öğretmenlere tanınacak 3+1 yıl uygulamasından faydalanmak istiyorlar. Ayrıca kamuda sözleşmeli çalışan uygulamasına da son verilmeli ve çalışma barışı acilen sağlanmalıdır. Sözleşmeli personeller eşit işe eşit ücret istiyorlar. Kadrolu mesai arkadaşından daha az ücret almak istemiyorlar. Sözleşmeli uygulamasına son verilmesini istiyorlar. Bu hakkın biran önce tanınmasını temenni ediyorum” diye konuştu.