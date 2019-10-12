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Keven, madencileri sahiplendi

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Akdağmadeni ilçesinde Yıldızlar SSS Holding bünyesinde faaliyet gösteren çinko gümüş madeni işletmesinde işten çıkarılan 130 işçinin sorunlarına çözüm üretilmesini istedi.

Keven, madencileri sahiplendi

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Akdağmadeni ilçesinde Yıldızlar SSS Holding bünyesinde faaliyet gösteren çinko gümüş madeni işletmesinde işten çıkarılan 130 işçinin sorunlarına çözüm üretilmesini istedi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
Keven, madencileri sahiplendi

Keven, “İşçilerden aldığımız bilgilere göre holding 8 Ekim tarihinde işletmeyi kapattı ve güvenlik görevlileri hariç yaklaşık 130 işçi işten çıkarıldı. Siyasi iktidarın desteğini de arkasına alan bu holding maden işletmesinde çalışan işçilerin 3 aylık maaş alacaklarıyla birlikte tazminatlarını da henüz ödemedi’’ dedi. Yaşanan mağduriyetlerin takipçisi olduğunu belirten Keven, ekonomide ki kötü gidişatın maalesef Akdağmadeni ilçesindeki Osmanlı döneminden beri faaliyette olan çinko gümüş işletmesinin de kapanmasına sebep olduğunu kaydetti. Keven, ‘’Ancak burada çalışan işçilerin 3 aylık alacakları var. Kıdem tazminatları var. İşveren zaten 3 aydır maaş ödemedi ve işçiler mağdur edildi. Burada aynı holding 2015 yılında da aynı sorunların yaşanmasına sebep olmuştu. Biz sürecin takipçisiyiz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez’den de biran önce bu sorunların çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz. Siyasi iktidar ülkenin dört bir yanında Sorgun’da, Akdağmadeni’nde, Soma’da haklarını isteyen maden işçilerine acilen çözüm üretmelidir” diye konuştu.
 

Son Güncelleme: 11.10.2019 16:58
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