Keven, komisyon üyesi

Keven, ‘Bu görevi de layıkıyla yürüteceğimizden şüpheniz olmasın. Başta Yozgat’ımızın eğitim ve spor alanında eksiklerinin giderilmesi olmak üzere ülkemizin eğitim ve spor konusunda daha ileri taşınması için çalışacağım’’ dedi.

Keven, eğitim ve spor politikalarının, yerel unsurları dikkate alarak, her şehrin mevcut potansiyeline göre belirlenmesinden yana olduklarını söyledi. Keven, ‘’Sayın Bakan'dan Sarıkaya'da Turizm ve Sağlık Meslek Lisesi, Kadışehri'nde Boğazlıyan'da Ziraat Meslek Lisesi, Yerköy'de Demiryolu Meslek Lisesi, Akdağ'da Mobilya ve Orman Endüstrisinde ihtisaslaşacak bir Meslek Lisesi gibi örneklerin çoğaltılacağı bir eğitim atılımına yönelik yatırım desteği istiyorum. Spor konusunda şimdiden Çamlık içinde Antrenman Merkezi oluşturmak için çabalamamız gerekiyor. Çekerek Barajı kıyısında Su Sporları Gençlik Merkezi oluşturmak için çabalamamız gerekiyor. Bunun örneği Hirfanlı Barajı kıyısında var yetkililer gidip inceleyebilirler’’ diye konuştu.

Keven, Yozgat'ın sporcu yetiştirme merkezi olması gerektiğine de dikkat çekerek, ‘’Celal Atik gibi Rıza Kayaalp gibi örneklerimizi çoğaltmak gerekiyor. Bunun yolu da sporcu eğitimini liyakat sahibi kişilerin eline bırakmaktan geçiyor. Gençleri özendirmekten geçiyor. Ben şahsım adıma gerek meclis çalışmalarında gerek komisyonda gerekli desteği vereceğime söz veriyorum’’ ifadelerini kullandı.

