Keven, ilçeleri geziyor

Yerköy CHP İl Genel Meclis Üyesi Adayı Burhan Altındaş ile esnaf ve çarşı ziyaretleri yapan Keven, İl yönetimi Saadet Partisi seçim bürosuna da nezaket ziyaretinde bulundu. Keven, “Esnaf zincir süpermarketlerin haksız rekabetiyle, vatandaşımız ise pahalılıkla mücadele ediyor. Boğazlıyan'da, Yenipazar'da üretici kooperatifleri kuracağız ve üretici içinde tüketici içinde artık Martın Sonu Bahar olacak!’’ dedi.

Boğazlıyan Yenipazar Kasabası'nda Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Alparslan’ın düzenlediği mitinge de katılan Milletvekili Keven, katılım sağlayan tüm herkese teşekkür etti. Çekerek ve Kadışehri ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Keven Millet İttifakı olarak destekledikleri İYİ Parti adaylarına başarılar dileyerek, Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclis Üyesi Adaylarına Çekerek ve Kadışehri’nde destek istedi. Kazankaya ve Baydiğin'de çiftçilerin sorunlarını dinleyen Keven, bu ekim döneminde artan mazot ve gübre fiyatları yüzünden daha az gübre kullanıldığına ve bunun da ürün miktarında düşüşe sebep olacağına dikkat çekti.