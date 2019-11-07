Keven gündemden düşürmüyor

Milletvekili Ali Keven, dün TBMM Genel Kurulunda söz alarak Yozgatlı çiftçi ve Akdağmadeni ilçesindeki maden işçilerinin sorun ve sıkıntılarını bir kez daha hatırlattı.

Ali Keven, çiftçiye sertifikalı tohum desteği ve buzağı desteğinin halen ödenmediğini, bir yıldır beklediklerini hatırlatarak, “Çiftçi icra tehlikesiyle karşı karşıyadır. Borç ertelemesi yapılmasını bekliyorlar” dedi.

Yanlış tarım politikasından dolayı 17 yılda 800 bin çiftçinin üretimi bıraktığını iddia eden Keven,

“Çiftçinin tarlasını bırakıp üretimi terk etmesini mi istiyorsunuz? Zaten yaklaşık 800 bin çiftçi tarım politikanızdan dolayı üretimi bıraktı. Yozgat'ta çiftçi dertli, esnaf dertli, işçi dertli, emekli dertli ve perişan”

Mağduriyetleri devam eden Akdağmadeni ilçesinden maden işçilerinin sorunlarını da tekrar gündeme getiren Keven, maden işçisinin kendisine yazdığı mektuba da değindi.

Firmanın genel müdürüyle görüştüğünü söyleyen Keven, genel müdürün muğlak ve yanıltıcı ifadeler kullandığını, işçilerin alacaklarının ne zaman yatacağıyla ilgili bir tarih veremediğini de sözlerine ekledi.