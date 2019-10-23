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Keven bu fotoğrafa tepki gösterdi

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ta son yerel seçimde 7 ilçe ve 6 beldeyi kaybeden AKP'li milletvekilinin, aynı partili siyasilerin çareyi devletin il müdürlerine organizasyonlar yaptırmakta gördüğünü, bunu ısrarla devam ettirdiklerini ileri sürdü.

Keven bu fotoğrafa tepki gösterdi

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ta son yerel seçimde 7 ilçe ve 6 beldeyi kaybeden AKP'li milletvekilinin, aynı partili siyasilerin çareyi devletin il müdürlerine organizasyonlar yaptırmakta gördüğünü, bunu ısrarla devam ettirdiklerini ileri sürdü.

23 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Keven bu fotoğrafa tepki gösterdi

Keven, “Yozgat'ta ne yazık ki son zamanlarda devletin il müdürlerince düzenlenen organizasyonlar bir partiye malzeme yapılıyor. Bunun örneğine önce Milli Eğitim İl Müdürü Yusuf Yazıcı'nın AKP'li siyasilerin karşısına okul müdürlerini dizmesinde tanık olundu. Şimdi ise Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak'ın düzenlediği organizasyonla Gençlik Merkezi öğrencilerini AKP Milletvekili Yusuf Başer ile AKP Merkez İlçe Başkanı’nı kahvaltıda buluşturmasına tanık olundu.
Birde buna dinin direği namazı, yani en kutsalımızı siyasi çalışmalara malzeme yapmalarını halkımızın vicdanına bırakıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir il müdürünün görevi AKP'li milletvekiline organizasyon düzenlemek değildir” dedi.
Bürokratlara seslenen Keven, bürokratın devletin imkanlarını bu millete hizmet için kullanmak, yerine bir siyasetçinin emrine sunmasına herkesin ‘dur’ demesi gerektiğini kaydetti.
Keven, ‘’Tüm bürokratlara sesleniyorum gelin bu tavırdan vaz geçin. Siyasetçiler, vekiller bugün var yarın yok. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Devlet teamüllerine uygun hareket edin. Her kesime eşit mesafede olun. Devletin imkanlarını bur siyasi partinin temsilcileri için kullanmayın. Bu görevi halkımıza hizmet için kullanın siyasetçilere propaganda malzemesi olarak değil” diye konuştu. 
 

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