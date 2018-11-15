Keven ‘Asbestli’ boruları sordu

Milletvekili Keven, il genelinde bulunan içme suyu altyapı hatlarında hala değiştirilmemiş olan asbestli boruları TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergeleriyle gündeme taşıdı. Keven, “Halk sağlığını tehdit eden asbestli içme suyu borularının bazı yerleşim yerlerinde yenilenmediği ve kullanılmaya devam edildiği görülmektedir. İlimiz genelinde bu asbestli boruların bulunduğu yerleşim yerlerini ve bunların ne zaman değiştirileceğiyle ilgili soru önergelerimi Çevre ve Şehircilik Bakanı’na ve İçişleri Bakanı’na gönderilmek üzere Meclis’e sundum’’ dedi.

Keven, Sorgun ilçesinin Bahadın Kasabası’nda içme suyu ana hat borusu asbestli borulardan oluştuğunu hatırlattı. Keven, ‘’Bu hattın toplam uzunluğu 6 bin 500 metredir. Yani Bahadın Belediyesi’ne ayrılacak bir ödenekle kısa sürede değiştirilebilecek bir hattır. Ancak Belediye’nin İLBANK’a 10 Şubat 2017’de sunmuş olduğu proje hala sonuçlanamamıştır. Bu sorunun acilen çözümlenmesi lazım. Halk sağlığını tehdit eden ve kansere sebebiyet veren asbestli boruların acilen yenilenmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Keven, TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde ise, ‘Halk sağlığını tehdit eden ve kansere sebebiyet veren asbestli içme suyu borularının bazı yerleşim yerlerinde yenilenmediği ve kullanılmaya devam edildiği görülmektedir. Yozgat ili genelinde içme suyu altyapısında asbestli boru bulunan yerleşim yerleri nerelerdir? Asbestli boruların yenilenmesi ile ilgili bir uygulama planınız bulunmakta mıdır? Bahadın Belediyesi’ne bu boruların acilen değişimiyle ilgili proje ve finansman desteği sunacak mısınız?’ sorularını yöneltip, ilgili bakanlığın yanıtlamasını istedi.

