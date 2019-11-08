Keven andı

“Kurtuluş Savaşımızın önderi, ebedi başkomutanımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 81. yıldönümünde bir kez daha rahmetle, özlemle ve minnetle anıyorum” diyen Keven, mesajında şu görüşleri dile getirdi: ‘Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır’ diyerek milletine ölümsüz eserler bırakan Atatürk’ün nasıl bir büyük devlet adamı, nasıl bir büyük deha olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Ömrü cephelerde geçmiş büyük bir asker ve devlet adamı olan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir ülkenin kalkınmasının ancak bilimle fenle sanayiyle olacağından yola çıkarak, Türkiye Cumhuriyeti’ne çağdaş medeniyetler seviyesini hedef göstermiştir. Bu ülkenin yurttaşlarının kula kul değil, özgür bireyler olmasının yolunu açan; egemenliği millete veren, kısa zamanda o zor yıllarda yüzlerce tesis ve fabrika kazandıran, emperyalist ülkelerin işlettiği madenleri ve demiryollarını millileştiren, okuma yazma seferberliği ile okuryazar oranını yüzde 10’dan yüzde 90’a yükselten, tarıma ve çiftçiye değer veren, ‘Köylü Milletin Efendisidir' diyerek üreticiyi yüceleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun nezdinde tüm kurucu kadrolarımızı saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum.”