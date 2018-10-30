Keven analiz ediyor

Yozgat Milletvekili Keven, Yozgat’ın bakanlık, meclis ve genel müdürlüklerdeki durumunu kapsamlı olarak incelediğini belirtti. Yozgat’ın 2002’den günümüze kadar ki durumunu ele aldığını aktaran Keven, “Nereden nereye gelindi, neler yapıldı, neler yapılmadı, neler yapılamadı bunları inceliyorum” diye konuştu.

Milletvekili Keven, yaptığı çalışmayı bir ay içerisinde tüm Yozgat kamuoyu ile paylaşacağını aktararak, “Bu çalışmamızla Yozgat neleri kaybetti ve bundan sonra neler yapılabilir, neler yapmalıyız bunları kamuoyu ile paylaşacağım” dedi.