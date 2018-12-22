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Kazanmaya hazırım

YOZGAT Bağımsız Belediye Başkan Adayı Bekir Korkmaz seçimleri kazanacağına inandığını belirterek “Bir oya da hazırım, kazanmaya da “ dedi.

Kazanmaya hazırım

YOZGAT Bağımsız Belediye Başkan Adayı Bekir Korkmaz seçimleri kazanacağına inandığını belirterek “Bir oya da hazırım, kazanmaya da “ dedi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Kazanmaya hazırım

Bağımsız Belediye Başkan Adayı Bekir Korkmaz, Yozgat için yıllardır projeler hazırladığını, Yozgatlıların beklentilerine cevap veremeyen adaylar yerine, bu kez ipi göğüsleyerek başkan olacağını söyledi.

Başkan adayı Bekir Korkmaz, “Gençlerle dalga geçiyorlar, gençliği ciddiye almıyorlar. Siyasi ömrünü doldurmuş eskiyen yüzlerle yeniden halkın karşısına çıkıyorlar. Halbuki pırıl pırıl gençler de var” dedi.

Başkan Adayı Bekir Korkmaz, bazı siyasileri de eleştirerek “Maalesef bazı siyasiler boş bardak gibiler. Yozgat için hiçbir vizyonları, ufukları, hayalleri yok. Biz ise yıllardır Yozgat için hayal kuruyor, projeler üretiyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan adayı Korkmaz, Yozgat için 66 proje hazırladığını da hatırlatarak “Bu projelerimi maalesef geçmiş yıllardı birileri kendisinin gibi sahiplenerek seçim zamanında halka anlattılar. Seçildiklerinde uygulasalardı dert etmezdim. Lakin benim projelerimle halkı kandırarak oy istediler” diye konuştu.

Korkmaz, seçilmesi durumunda yerelde işbirliği formülünü de hayata geçireceğini ifade ederek “Yani STK’lar, üniversitemiz, basın, ilçelerimiz ve tüm dinamiklerimiz yerelde mecburen işbirliği yapacaklar” dedi.

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