Karar vermedik!

BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, düzenlediği basın toplantısında partisinin referandum sürecine bakış açısını ve ülke gündemini değerlendirdi. Şenliler, Türkiye’nin en önemli gündeminin Suriye’deki Türk askerinin varlığı olması gerekirken, birden bire bu gündemin ikinci plana düşerek anayasa referandumunun öne çıktığını belirtti.





Selahattin Şenliler, BBP olarak referandumla ilgili herhangi bir siyasi parti, kurum, yada blokla bir görüşme yapmadıklarını ve yetkili kurulların vereceği kararı kamuoyu ile paylaşacaklarını bildirdi.





RAPOR SUNDUK

BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, meclisin anayasa değişikliği hususunda halka taşımak üzere bir referandum kararı aldığını hatırlatarak, BBP olarak anayasa değişikliği teklifinin meclise sevk edildiği ilk günlerde meclis çalışmalarına katkı sağlayacağına inandıkları öneri ve çekincelerini içeren raporu TBMM başkanlığına, mecliste ve meclis dışında bulunan tüm siyasi partilere gönderdiklerini hatırlattı.





“AYRIŞTIRMAYIN!”

Şenliler, Türkiye’nin bir referandum sürecine girdiğini söyleyerek, bu süreçteki birinci önceliğin ülkenin içinde bulunduğu şartların dikkate alınarak ayrıştırıcı ve kavgacı üsluptan uzak durulması olduğunun altını çizdi. Selahattin Şenliler, “Kimse bu hususta ‘evet’ ya da ‘hayır’ şeklinde dile getireceği siyasi iradesi yüzünden karşı grup olarak görülmemeli. Ötekileştirilmeme, kamplaştırılmamalıdır” dedi.





“GERÇEK DEĞİL”

BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, BBP’nin referandum sürecinde ortak bir cephe ile birlikte hareket edeceği şeklinde basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak “Şu ana kadar herhangi bir siyasi parti, kurum yada blokla referandum hususunda bir görüşmemiz olmamıştır” ifadelerini kullandı.





“İSTİŞARE EDECEĞİZ”

Selahattin Şenliler, Türkiye’nin en deneyimli partilerinden bir tanesinin BBP olduğunu hatırlatarak, BBP’de her kararın istişare ve meşveret ile alındığını söyledi. Şenliler, “Elbette ki tüm parti teşkilatlarımız ve yetkili kurullarımızda istişare edildikten sonra referandum hususundaki kararımızı kamuoyu ile paylaşacağız” şeklinde konuştu.





“DİKKATE ALINMAMALI”

BBP Genel Başkan Yardımcısı Şenliler, referandum konusunda veya farklı konularda BBP’nin kurumsal kişiliği adına Genel Başkan Mustafa Destici ya da genel başkanın görevlendireceği yetkili isimler dışında yapılan yada yapılacak olan açıklamaların dikkate alınmaması gerektiğinin de altını çizdi.





“İLKELERLE HAREKET EDİLSİN”

BBP Genel Başkan Yardımcısı Şenliler, referandumda ‘evet ve ‘hayır’ diyenlerin en demokratik haklarını kullandığını söyleyerek, her iki düşüncenin de meşru olduğunu vurguladı. Çıkan sonuca saygı duyulması gerektiğini tekrar eden Şenliler, “ Anayasa değişikliği gibi bütün toplumu ve ülkenin geleceğini ilgilendiren bir konuda kişilerle, kurumlarla, partilerle veya siyasi tercih ve felsefi düşüncelerle değil, ilkelerle hareket edilmesi taraftarıyız” diye konuştu.





“YENİLENDİK”