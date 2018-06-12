İYİ PARTİLİLER İNANDI

Halbuki Yozgat’ta İYİ Parti’yi umut olarak gören belli bir kesim seçmen de vardı.

Onlar dahi karamsarlığa kapıldı ve “İYİ Parti ne yapıyor arkadaş!” diye tepki gösterdi.

Teşkilat nedense seçim sürecinin başında, sahaya etkili inememiş, seçim öncesi yakalanan heyecanı sahaya yansıtamamıştı.

Daha önce de dile getirmiştim, İYİ Parti de de tıpkı AK Parti gibi lider faktörü önemli rol oynuyor.

Yani, İYİ Parti’ye oy verecek belli bir kitle de, tıpkı AK Partili seçmenin söylediği gibi “Biz Meral Akşener’e oy veriyoruz, onun hatırına, adaylarını pek tanımayız” diyebiliyor.

Yozgat’ta İYİ Parti’nin alacağı oy oranında Akşener etkisi, karizması veya sevgisi önemli rol oynayacak.

İYİ Parti teşkilatları sönük girdiği seçim yarışında, son haftalarda yeniden atağa geçti.

Sanırım bunda sahada vatandaştan aldığı olumlu enerji ve geri dönüşler etkili olsa gerek.

İftardan sonra İYİ Parti’nin seçim karargahına baskı ve korkuya rağmen uğrak veren insan sayısı da artış gösterdi.

İlçelerde kurdukları iftar sofralarıyla, kalabalık kitlelerle buluşmayı başardılar.

Özetle, seçime sayılı günler kala İYİ Partililere yeniden bir inanç, bir istek ve özgüven geldi.

Bunu devam ettirebilirler mi, sandığa yansıması ne olur?

Onu da ilerleyen günlerde ve kesin olarak ise 24 Haziran akşamı görmüş olacağız.

ATKI DA KÂR ETMEDİ

Cefakar ve vefakar Yozgatspor taraftarı, takımın bu halini kabul edemediği için, soluğu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın yanında almıştı.

Partisinin aday tanıtım toplantısına katılan Bozdağ’a, kürsüde Yozgatspor taraftarları Yozgatspor atkısı hediye ettiler.

Dünya umut dünyası işte, belki ilgilenir, bir el atar diye düşündüler.

Gerçi yıllar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Siz bu takımı çıkarın, ben de stadyumunuzu yapayım” demiş ve yerel düzeyde kimse oralı olmamıştı.

Yozgatspor’un belirsizliği devam ediyor.

Yozgat Belediyesi’nin elinden ancak bu kadarı geliyor, belediye dışında kimse takım için oralı dahi olmuyor.

Özetle, bir seçim kampanyası döneminin de sonuna yaklaşırken, Yozgat ve Yozgatspor’un sahipsizliği, ilgisizliği ve neşesizliği sürüyor.



ULUSAL FARKLI GÖRÜYOR

Habertürk Gazetesi Köşe Yazarı Muharrem Sarıkaya, geçtiğimiz hafta Yozgat’a geldi.

Halk ile görüştü ve Yozgat sokaklarını adımladı.

Gazeteci Seyfi Çelikkaya ile sohbet etti, sorular yöneltti.

Yaptığı ziyaret ve gözlemleri köşesine taşıyan Muharrem Sarıkaya, Yozgat’ta sonuçların 2 AK Parti, 1 MHP ve 1 CHP şeklinde olabileceğini söylemiş.

Gerekçelerini ve gözlemlerini de yazısında detaylandırmış.

Yozgat’ta 3-1 olur tezine karşılık, MHP’nin bazı ilçelerde güçlü olduğunu gözlemlemiş ve bundan dolayı dağılımı bu şekilde yapmış.

Detayları merak edenler Sayın Sarıkaya’nın yazısını okuyabilirler.

Haydi selametle...

DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*İl merkezinde seçmen tepkisiyle karşılaşan siyasetçiyi.

*İlçe ziyaretinde vatandaşın eleştiri bombardımanına tutulan siyasetçiyi.

*Partisinin seçim çalışmalarına desteğini sürdürmeye devam eden milletvekili aday adayını.