iYi Parti’de seçim turu

YOZGAT il genelinde ilçe kongrelerini tamamlayan İYİ Parti, 8 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan il kongresine yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığı için adaylığını ilan eden Kurucu İl Başkanı Metin Özışık, çalışmalarına start verdi. Özışık, Kurucu Kadın Kolları Başkanı İlknur Çalışkan, Merkez İlçe Başkanı Ali Eraslan, Sorgun İlçe Başkanı Fatih Sungur, Sorgun İlçe Başkan Yardımcısı Emre Ekim, Yerköy İlçe Başkanı Davut Yorulmaz, Yerköy Gençlik Kolları Başkanı Furkan Şahingöz ile bir araya gelip, değerlendirme yaptı. •Seyfettin Sağlam•