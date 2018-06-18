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İYİ Parti gönüllere dokundu

İYİ Parti Yozgat Milletvekili adayları bayram boyunca Yozgatlı vatandaşları kucaklayarak köy köy gezdi.

İYİ Parti gönüllere dokundu

İYİ Parti Yozgat Milletvekili adayları bayram boyunca Yozgatlı vatandaşları kucaklayarak köy köy gezdi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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İYİ Parti gönüllere dokundu

İYİ Parti Yozgat Milletvekili adayı Seyit Yücel, Derviş Vural ve Gökhan Gençaslan bayram boyunca ilçe ve köyleri gezdi.
İYİ Parti adayı Seyit Yücel, bayramın ilk günü baba ocağı Boğazlıyan ilçesinde akraba ve hemşerileriyle buluştu.
Gökhan Gençaslan ise memleketi Şefaatli’de gerçekleştirilen şenlik, düğün ve bayramlaşma törenlerine katıldı.
Bayramın ikinci günü adaylar hep birlikte ilçe ve beldelere açılarak, buradaki halk ile buluştu ve bayramlaştı.
Yozgatlı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği adaylar, politika ve seçim vaatleri anlatmak yerine vatandaşlar sohbet ederek, dertleşti.
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yozgat Valiliği tarafından tertiplenen resmi bayramlaşma törenine İYİ Parti’nin davet edilmediğini iddia ederek, Yozgat halkını parti binasında düzenlenen bayramlaşma etkinliğine davet etti.
İYİ Partililer ve bazı vatandaşlar da burada gerçekleştirilen bayramlaşma törenine katılım gösterdi.

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