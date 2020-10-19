İnce, geçerken uğradı

CHP eski Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tokat dönüşünde Yozgat’ta da uğrayıp, esnaf ziyaretinde bulundu. İnce, Yozgat Lisesi önünde otobüsten inerek, önce kendisini karşılayanlarla sohbet etti, ardından yürüyerek, Saat Kulesi’ne kadar esnafa selam verdi, vatandaşlarla ayaküstü sohbetlerde bulundu. 4 Eylül’de Sivas'tan başlattığı ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ programı kapsamında Tokat ziyaretinden sonra Yozgat'a gelen İnce, Lise Caddesi'nde esnafı ve vatandaşları selamladı. İnce, ‘Memleket Hareketi’nin kurucusu arkadaşlarıyla birlikte ülkeyi karış karış dolaştıklarını söyledi. İnce, "İnsanlarla selamlaşacağız, dertlerini dinleyeceğiz. Burası AK Parti'nin kalesiymiş, burası bilmem başka bir partinin kalesiymiş, hiç öyle bir şey yok. Bizim felsefemizde açılamayacak kapı yoktur, kapalı kapı yoktur, yanlış anahtar vardır. Doğru anahtar bulunursa her kapı açılır. Onun için memleketin her bir köşesi bizim. Karış karış memleketi dolaşacağız" dedi.