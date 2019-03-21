İnandığımız yoldayız

BBP Yozgat İl Genel Meclisi Üyesi Adayı ve Alperen Ocakları Yozgat İl Başkanı Mustafa Çıtak, dün olduğu gibi bugün de inandıkları yolu ve istikameti terk etmediklerini ifade etti.

Yozgat’ta İl Genel Meclisi’ne talip olduklarını aktaran Çıtak, “Hak bildiğimiz yolda mücadelemizi sürdürüyoruz. Derdimiz memleketimize hakkaniyet ile hizmet etmektir” dedi.

Tüm Yozgatlıların İl Genel Meclisi’nde mührü gül ile hilale vurmasını isteyen Çıtak,

“Muhsin Başkan’ın yol arkadaşları bu memleketin köylüsünü kentlisini en iyi anlayan kadrolardır. Destek milletimizden, hizmet ise bizden olacaktır” şeklinde konuştu.