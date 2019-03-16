Huzurevi ziyareti

Başer, huzurevinin yaşlı sakinlerinin elini öpüp, sohbet etti. Köy sakinleriyle de bir araya gelen Başer, daha sonra Osmanpaşa’yı ziyaret etti. Başer, yaptıkları hizmetlerle birlikte yapılacak projeler hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Başer, ‘’Büyük Türkiye davamızda kutlu yürüyüşümüze destek istedik. Coşkuyla karşılayan köy sakinlerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.